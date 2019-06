L'intérieur et l'écran de bord de la Porsche Taycan fuitent (et confirment l'Autopilot)

À bord de la future Porsche Taycan

La Porsche Taycan révélée en septembre 2019

Source : Electrek

Une courte vidéo, d'une vingtaine de secondes, permet en effet d'apercevoir l'intérieur de ce futur modèle... et de sonIl y a un mois environ, on découvrait en images l'intérieur de la future Porsche Taycan . Récemment, c'estqui permet d'en découvrir davantage sur ledu constructeur allemand.En effet, une courte vidéo postée sur YouTube permet de découvrir l'interface de cette future, avec notamment deà disposition. Sur l'écran central, on peut également découvrir, à l'instar de ce qui se fait chez Tesla par exemple.Une vidéo assez étonnante, avec, mais aussi (et surtout !) une main qui n'a pas grand chose de naturel, et semble avoir été ajoutée assez maladroitement...Pour certains,, pour d'autres, d', qui n'est pas destinée à être diffusée. Impossible de savoir qui détient la vérité...Notons que cetteest la version de série du concept, et que la version définitive n'a toujours pas été présentée officiellement par le constructeur allemand. Cela devrait être le cas, avec une commercialisation prévue les mois suivants.Rappelons également que Porsche compte produire sa Taycan en 10 000 exemplaires d'ici la fin de l'année 2019 . Le constructeur vise ensuite une production de 20 000 modèles par an, pour répondre à une demande visiblement très forte de la part des automobilistes.