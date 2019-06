Porsche compte livrer moins de 10 000 Taycan électriques cette année

Corsair a largement renouvelé sa gamme de souris destinée aux joueurs en cette année 2019. Le concurrent de Logitech et consorts a en effet présenté trois nouvelles souris à l’occasion du CES de Las Vegas, l’excellente M65 RGB Elite que nous avons déjà eu l’occasion de tester, mais aussi la Harpoon RGB wireless et l’Ironclaw RGB qui se décline quant à elle en deux versions : filaire et sans-fil.