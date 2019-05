Porsche Taycan : des images de son habitacle intérieur fuitent

Un design loin d'être minimaliste

A quelques mois de sa sortie officielle, la future voiture électrique Porsche Taycan censée concurrencer la, se dévoile un peu plus. Il n'est ici pas question d'un teasing de son design extérieur, mais bien de nouvelles images dévoilant l'habitacle intérieur de la voiture, publiées sur Porsche Taycan Forum avant d'être relayées par le site spécialisé Electrek Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'on s'éloigne globalement de l'esthétique minimaliste d'une Tesla. Ici, un large écran horizontal s'invite entre le conducteur et le copilote, eux-mêmes séparés par des commandes tactiles situées en lieu et place des rangements d'une Model 3. Derrière le volant, se trouve un logique tableau de bord numérique.