Pour nettoyer l'écran XDR à 6499 € d'Apple, il y a un chiffon spécial... que vous ne pouvez pas acheter

Un écran inédit qui mérite sa lingette exclusive

Un accessoire disponible uniquement chez Apple

Source : The Verge

En plus du Mac Pro, la nouvelle station de travail qui fait couler beaucoup d'encre autant pour ses performances que ses prix stratosphériques , Apple lance également le Pro Display XDR.Cet écran de 32 pouces est censé offrir une qualité d'image tout bonnement stupéfiante, avec un contraste de 1 000 000 : 1 et le constructeur propose une variante intégrant un verre nano-texturé qui atténue au maximum les reflets produits par l'éclairage du lieu de travail.Le Pro Display XDR est si unique en son genre qu'Apple fournit dans la boite un chiffon spécial pour le nettoyer et enlever toutes les traces de doigts. Mais attention, le constructeur prévient dans une fiche d'assistance mise en ligne que seul ce bout de tissu doit être utilisé pour le nettoyage du Pro Display XDR.En effet ce fameux fini nano-texturé ne pourra pas supporter les assauts d'un simple chiffon en micro-fibres car il est selon Apple, «». Le constructeur n'explique pas dans le détail pourquoi ce revêtement est si fragile mais à 6 499 € le moniteur, mieux vaut rester prudent et suivre les indications du constructeur.Pour les étourdis qui perdront leur chiffon à la moindre occasion, Apple précise également qu'il faudra contacter le support en ligne pour en commander un nouveau. Le prix de cet accessoire n'a pas été précisé, mais on ne serait pas surpris d'un tarif élevé, parfaitement raccord avec ceux de la nouvelle gamme Mac Pro.