Microsoft va encore vous inciter à passer de Windows 7 à 10, en plein écran cette fois

Ecran plein pour les résistants sous Windows 7

Source : NeoWin

Vous le savez peut-être, Windows 7 ne bénéficiera bientôt plus du moindre support de la part de Microsoft . La prise en charge de Windows 7 prendra en effet fin le 14 janvier 2020, soit dans à peine plus d'un mois.De son côté, Microsoft, compte évidemment pousser un maximum d'utilisateurs à migrer vers le dernier OS en date, Windows 10 ... Quitte à afficher des messages en plein écran, sur les PC des inconditionnels de Windows 7 !En effet, si certains ont déjà souffert de la notification, insistante mais relativement discrète, visant à migrer vers Windows 10 il y a quelques mois, Microsoft va cette fois voir les choses en plus grand. Le géant américain va ainsi déployer un message d'avertissement s'affichant sur la totalité de l'écran pour rappeler la fin de support de Windows 7.Le message invite bien sûr l'utilisateur à télécharger Windows 10 ... Voire à acheter un nouveau PC, plus puissant (et sous Windows 10).À noter que ce «» fait partie intégrante du récent Patch Tuesday de Windows 7.