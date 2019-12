Démarchage abusif : 111 millions... comme le nombre d'appels bloqués par Orange depuis septembre

© Alexandre Boero pour Clubic.com

101 millions d'appels internationaux bloqués

Les utilisateurs ont aidé à bloquer 11 millions d'appels supplémentaires via l'appli Orange Téléphone

Orange a annoncé, jeudi 12 décembre, avoir bloqué quelque 111 millions d'appels indésirables depuis le mois de septembre 2019, dans le cadre de la lutte contre le démarchage abusif. En un an, le nombre d'appels abusifs de ce type a été multiplié par trois, la pratique devenant sérieusement encombrante pour les utilisateurs, autant sur leur ligne fixe que sur leur mobile. L'opérateur historique lutte avec une certaine efficacité contre le démarchage abusif.Depuis septembre 2019, Orange a bloqué 101 millions d'appels émis depuis l'étranger vers les fixes et mobiles, ce qui représente une moyenne de 1,6 million d'appels par jour. L'opérateur se conforme ainsi à la décision prise par l'Arcep le 11 juillet 2019 modifiant la décision établissant le Plan national de numérotation et ses règles de gestion, en permettant à ses clients de se prémunir contre le démarchage abusif.L'entreprise rappelle qu'elle fait partie de la liste d'opposition au démarchage téléphonique, Bloctel , qui pour information est gérée par la SAS Opposetel via une délégation de service public. Orange facilite l'inscription sur cette liste pour les consommateurs qui désirent ne plus être embêtés par les entreprises dont ils ne sont pas clients.Toujours depuis septembre 2019, Orange a pu bloquer 11 millions d'appels supplémentaires grâce à son application, Orange Téléphone, qui compte plus d'1,5 million d'utilisateurs actifs mensuels. Disponible sur Android et iOS , elle propose au public des fonctionnalités et informations sur la nature des appels qu'ils reçoivent.Lorsque vous recevez un appel entrant, vous disposez des informations liées à ce numéro, l'appli vous indiquant s'il est plutôt malveillant, s'il s'agit d'un numéro utilisé pour le démarchage, ou s'il est approuvé par les autres consommateurs. Elle vous aide ainsi à faire votre choix (répondre ou pas) et à bloquer le numéro le cas échéant. Notons que l'appli, participative, dispose de la fonctionnalité d'annuaire inversé, qui permet d'afficher le nom des professionnels même si le numéro ne vous est pas familier, ce qui reste utile pour éviter toute mauvaise surprise.