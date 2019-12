Fini le réseau cuivré, Orange veut passer au 100 % fibre à partir de 2023

© Alexandre Boero pour Clubic

Orange veut tenir ses engagements en faveur des zones moyennement denses

Une dizaine d'années pour basculer sur un réseau 100 % fibré

Source : Orange

Stéphane Richard a choisi ces mots ce mercredi 4 décembre, au moment de présenter le nouveau plan quinquennal d'Orange, baptisé Engage 2025. Le patron de l'opérateur numéro un français mise sur lades connectivités et laaux sens social et environnemental du terme. Le nouveau plan d'Orange est découpé en diverses ambitions, dont l'une d'elle est deCela passera par une transition accélérée entre le cuivre et la fibre, destinée à basculer sur du 100 % fibre au plus tard en 2030.Pour donner vie à son ambition, Orange compte se reposer sur deux piliers, avec des débits jusqu'à 10 fois plus rapides, et de nouveaux services associés. Pour cela, l'opérateur devra faire du tournant de la 5G un succès. En 2023, les cœurs de réseau passeront en 5G, et les performances techniques de la technologie sans fil de cinquième génération permettront l'émergence de nouveaux cas d'usage pour le grand public et les professionnels.Orange a également l'intention de développer et mieux valoriser ses infrastructures, en en conservant le contrôle. L'entreprise poursuivra donc ses investissements fibre pour respecter ses engagements en zone moyennement denses (les AMII). Mais pour se développer dans certaines zones, l'opérateur a annoncé la création d'une filiale, baptisée Orange Concessions, qui regroupera les 4 millions de prises des Réseaux d'Initiative Publique (RIP) qui appartiennent aux collectivités territoriales.L'opérateur historique poursuivra - et ce sera un chantier majeur - l'optimisation de son réseau cuivre. Par optimisation, Orange entend un accompagnement progressif de l'ensemble du réseau cuivré vers la fibre., indique la société.La transition se fera en douceur, lentement mais surement donc., a commenté Stéphane Richard.Cela fait déjà un an qu'Orange ne propose plus dans ses boutiques d'offre de téléphonie fixe analogique, proposant à la place une offre basée sur le protocole IP, facilement basculable sur la fibre optique.