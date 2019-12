NVIDIA, Escobar Fold 1, Brave, YX One : les actus tech' de la semaine

NVIDIA frappe fort AMD sur le marché des cartes graphiques

L'arrivée des cartes d'identité françaises à puce et au format CB désormais confirmée

Le saviez-vous ? Le Tesla Cybertruck est déjà répliqué dans un célèbre jeu PC, avec un détail cocasse

La Kia e-Niro s'offre de nouvelles spécifications

Découvrez YX One, un (très) innovant « skateboard » électrique tout-terrain

L'Escobar Fold 1 : un smartphone pliable à 349 dollars par le frère de Pablo Escobar

Le navigateur Brave a dépassé les 40 millions de téléchargements sur Android

Vous avez décroché de l'actualité, la faute à une semaine trop chargée ou à une courte période éloignée de vos écrans ? Rassurez-vous, Clubic vous livre son récapitulatif hebdomadaire de l'actualité tech'. Laissez-vous guider. NVIDIA conserve (de loin) son titre de leader du secteur des GPUs au second et troisième trimestre 2019, selon une étude réalisée par le cabinet d'analyse Jon Peddie Research. La société serait même parvenue à grapiller 5 % de parts de marché supplémentaires au troisième trimestre. Trois cartes graphiques vendues sur quatre proviennent ainsi de l'entreprise, malgré les efforts du concurrent AMD. Les verts de NVIDIA détiennent ainsi 72,92 % des parts de marché des cartes graphiques achetées directement par des particuliers au troisième trimestre 2019, contre 27,08 % pour AMD.Après le permis de conduire, au tour de la carte nationale d'identité. Selon une directive européenne, la France va bientôt adopter le format bancaire pour la carte nationale d'identité , plus petit et plus pratique. Cette nouvelle mouture va aussi s'accompagner d'une puce sans contact, qui devrait rendre la fraude et la fabrication de faux papiers plus complexe. Le texte entrera en vigueur en 2021, mais aucun calendrier d'adoption n'a été annoncé.Un amateur de jeux vidéo a déjà créé et inséré dans le Workshop de Steam le pendant virtuel du nouveau Cybertruck de Tesla, pour le jeu. Et on peut dire que son créateur, l'utilisateur stockjr97, n'a pas fait les choses à moitié : le Cybertruck débarque dans le jeu de gestion avec ses vitres abîmées , comme durant la présentation. De quoi rendre fier Elon Musk... ou pas ?Le SUV électrique de Kia, sur le marché depuis 2018, connaît un certain succès. Après avoir été vanté par Robert de Niro lui-même, le Kia e-Niro s'offre de nouvelles spécifications avec un intérieur retravaillé, des feux LED à l'avant ou un système de préchauffage de la batterie. La première mouture du SUV s'était écoulée en quelques semaines au Royaume-Uni et il est fort probable que cette presque deuxième version suive le même chemin.Avec ses trois roues tout-terrain, son puissant moteur, et sa poignée de conduite sur le dessus, le YX One ne ressemble pas vraiment à un skateboard classique . C'est en réalité un «;», un véhicule électrique atypique créé pour les amateurs de sensations fortes et les terrains accidentés. Doté d'un moteur de 1,5 kW, le YX One peut atteindre une vitesse de 40 km/h. Il sera commercialisé dès l'année prochaine et nous sommes d'ores et déjà assez curieux de le découvrir.Non, vous ne rêvez pas, ce smartphone est bien réel. Roberto Escobar, frère du célèbre trafiquant de drogues colombien, lance son propre smartphone pliable : l'Escobar Fold 1. Le smartphone pliable le moins cher du marché (349 dollars) est disponible à la vente dès à présent sur son site officiel, en exclusivité et en quantité limitée à 100 000 exemplaires. Fait étrange : ce lancement s'accompagnera d'une action en justice contre Apple, au mois de janvier. On vous dit tout sur cette étrange affaire Pari réussi pour Brendan Eich, créateur de Brave (et aussi de Mozilla) ? Le navigateur, après avoir franchi le cap des huit millions d'utilisateurs le mois dernier sur, a atteint cette semaine les 40 millions de téléchargements sur Android