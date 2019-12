La Kia e-Niro s'offre de nouvelles spécifications

© Kia

UN SUV à succès

Un intérieur retravaillé

Les modèles de la version précédente, destinés au Royaume-Uni, se sont vendus en quelques semaines.Pour rappel, l'e-Niro est un véhicule électrique à traction avant ; la version qui nous intéresse possède une batterie de 64 kWh, qui lui confère a une autonomie de 455 km, et développe 204 ch et 395 Nm de couple.Le modèle est vendu au prix de 42 500 € mais est éligible au bonus écologique , ce qui l'amène à 36 500 €.Le léger restylage de la e-Niro l'équipe désormais de feux à LED à l'avant, d'un système de préchauffage de la batterie qui devrait rallonger la durée de vie de cette dernière et permettre des économies d'énergie.L'habitacle est lui-aussi amélioré, puisqu'il dispose maintenant d'un écran tactile avec GPS de 10,25 pouces et éclairage ambiant. Enfin, le système d'info-divertissement sera toujours UVO, le logiciel développé par Kia.Au Royaume-Uni, où le modèle s'est vendu en moins d'une semaine, le P.-D.G. de Kia Motors UK Paul Philpott se veut rassurant : «(au Royaume-Uni,».