Découvrez YX One, un (très) innovant "skateboard" électrique tout-terrain

Pensé pour les terrains accidentés

Commercialisation prévue pour 2020

Source : Electrek

Trottinettes, gyropodes, hoverboards... Ces dernières années, de plus en plus de véhicules se sont frayés un chemin sur le marché très florissant de la mobilité urbaine électrique. Si ce dernier a vu naître des engins atypiques, tels que le Bajaboard Pantera ou encore l' Audi E-Tron scooter , le YX One ne semble pas avare de nouveautés pour séduire les adeptes de sports extrêmes.Ce « skateboard » tout-terrain repose sur trois roues, deux à l'avant et une à l'arrière. Il est doté d'un moteur électrique 1,5 kW ainsi que d'une poignée permettant de le contrôler. Pour l'utiliser, il faut se positionner comme sur un skateboard, une jambe entre les roues avant et une tout à l'arrière. La poignée, quant à elle, est munie d'un frein, et aide à se stabiliser, notamment lors de virages serrés ou de sauts.Bien qu'il puisse être utilisé en ville, le YX One a surtout été pensé pour d'autres types de terrains : plages, sentiers, champs... Il est en effet doté de larges pneus (13 pouces à l'arrière, soit 33 centimètres) et d'un système de suspension intégré. La poignée permet également de faire une roue arrière afin d'éviter d'éventuels obstacles.Côté vitesse, le YX One peut atteindre les 40 km/h. Sa batterie lui confère une autonomie de 60 kilomètres, il faudra toutefois revoir ce chiffre à la baisse, à environ 32 kilomètres, s'il est utilisé sur un terrain accidenté, comme le souligne New Atlas . Pour l'heure, les quelques chanceux à avoir testé cet engin innovant en ont fait des retours plutôt positifs.Présenté sur la plateforme de crowdfunding Indiegogo , ce véhicule hors normes a quasiment atteint les 20 000 € demandés par son concepteur. Ce dernier annonce d'ores et déjà que son invention sera produite à grande échelle début 2020, et devrait débuter les livraisons à l'été de la même année.Si le YX One vous intéresse, vous pouvez le précommander en bénéficiant de 51 % de réduction, pour 1 099 dollars.