Bajaboard Pantera : un skateboard électrique ridicule de puissance

Un skateboard léger aussi puissant qu'un scooter

Un engin pour des « clients très nichés »

Bajabord n'en est pas à sa première percée dans le domaine des skateboard électriques puissants. Son modèle G4X avait déjà été remarqué avec son moteur pouvant atteindre les 60 km/h et permettant une accélération de 50 km/h en l'espace de 3 secondes. Mais ce n'est rien comparé au nouveau modèle Bajaboard Pantera.Equipé de quatre moteurs électriques de 3.5 KW chacun, le Pantera peut culminer à une vitesse de 72 km/h, une vitesse supérieure à certains scooters électriques sur le marché. Et pourtant, le Pantera n'affiche « que » 26 kg sur la balance.A cela s'ajoute une capacité de batterie plus que correcte : avec ses 36 V et 30 Ah, son propriétaire peut espérer atteindre les 45 km avec seulement 1,1 kWh de capacité.Face à tant de puissance dans un si petit engin, Bajaboard ne souhaite pas vendre son Pantera à des « clients moyens », comme l'indique Electrek . Son PDG George Li veut avant tout viser des « clients de niche », avertis et familiers des engins comme le Pantera.Quoi qu'il en soit, ce nouveau skateboard ne risque pas d'être accessible à tous. Si la firme n'a rien annoncé à ce sujet, New Atlas estime que le prix du Pantera avoisinera celui des «». Prévoyez donc quatre chiffres à votre facture...