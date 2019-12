L'arrivée des cartes d'identité françaises à puce et au format CB désormais confirmée

Des cartes d'identité plus petites...

... et équipées d'une puce

Source : NextInpact

Changement de format pour les cartes d'identité en France. Suivant une directive européenne, nous allons prochainement abandonner notre (trop) grand document d'identité, qui prend tant de place, au profit d'un format type carte bancaire, plus pratique. Cette nouvelle mouture sera aussi équipée d'une puce sans contact.Le Ministère de l'Intérieur a répondu dans le Journal Officiel du Sénat du 28 novembre 2019 à une question posée par le sénateur Les Républicains Cyril Pellevat quasiment un an et demi plus tôt. Celui-ci attirait l'attention de l'exécutif sur le format de la carte d'identité nationale française, jugé dépassé alors que de nombreux pays ont déjà adopté un format carte bancaire avec microprocesseur «».Finalement, la France va suivre la tendance. La réponse du Ministère de l'Intérieur indique en effet que «» et que le texte prévoit justement «».Le ministère précise également que chaque document devra «». Une zone de lecture automatique qui doit rendre la fraude et la fabrication de faux papiers bien plus compliquée qu'aujourd'hui.Il s'agit bien là d'une initiative européenne et à terme, tous les pays membres de l'UE devront adopter ce même format (carte bancaire et puce). Cela ne signifie par contre pas que tout le monde aura un document similaire. Au-delà des aspects de taille et de sécurité, chaque État est libre de concevoir sa nouvelle carte d'identité nationale comme bon lui semble.Le texte sera applicable à partir du 2 août 2021. Le ministère de l'Intérieur n'a indiqué aucune prévision de calendrier pour la France.