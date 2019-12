Le saviez-vous ? Le Tesla Cybertruck est déjà répliqué dans un célèbre jeu PC, avec un détail cocasse

© Steam / Workshop

Un buzz réussi

Les vitres abîmées n'ont pas été oubliées

La présentation du Tesla Cybertruck aura été l'un des événements marquants de ce mois de novembre. Il y a une dizaine de jours, Elon Musk dévoilait au grand public et à la presse son pick-up 100 % électrique au look futuriste, depuis un site de production de SpaceX. Ce beau bébé de 5,9 mètres de long, 2 mètres de large et 1,98 mètre de hauteur, affiche une capacité de remorquage supérieure à 6 tonnes, et une autonomie pouvant atteindre les 800 kilomètres dans sa version la plus puissante, outre les trois petites secondes nécessaires à atteindre les 100 km/h.Un contributeur a déjà créé et inséré dans le Workshop de Steam le pendant du Cybertruck pour le jeu, digne successeur dedans l'univers PC.Les joueurs ont plutôt bien accueilli l'arrivée de cet asset sur le Workshop, qui au vu des premières images dévoilées dans le jeu, s'avère être une reproduction assez fidèle du modèle présenté par Elon Musk le 21 novembre. Le créateur n'a d'ailleurs pas omis un certain détail ayant fait le buzz...Au-delà du retentissement de la présentation du Cybertruck, la soirée orchestrée par Tesla fut quelque peu titillée par un buzz qui n'aura pas eu d'incidence dramatique sur les précommandes, si l'on en croit Elon Musk et les 200 000 pré-réservations enregistrées en trois jours.Le Cybertruck est vanté comme un véhicule affichant une résistance aux chocs à toute épreuve. Durant l'événement de présentation, le designer de Tesla, alors invité sur scène par le patron de l'entreprise, a pu tester la solidité des vitres haute-résistance. Si les deux boules de métal lancées ont laissé des marques bien apparentes, il faut reconnaître qu'elles n'ont pas traversé le verre. Mais les vitres résisteraient-elles à un vrai projectile lancé à toute allure ? Tesla encore deux ans pour satisfaire à cet engagement, la production du véhicule ne devant pas débuter avant fin 2021.Quoi qu'il en soit, on notera que, le créateur de l'asset, n'a pas oublié de faire apparaître les marques des deux projectiles lancés lors de la présentation. Au service du réalisme, donc.