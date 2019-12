L'Escobar Fold 1 : un pliable à 349 dollars par le frère de Pablo Escobar

© Escobar Inc.

© Escobar Inc.

Une class-action contre Apple prévue le 6 janvier 2020

© Escobar Inc.

Un smartphone pliable et « incassable »

© Escobar Inc.

Sécurité « renforcée » pour l'Escobar Fold 1

© Escobar Inc.

Source : DigitalTrend

Cibler un marché occupé pour l'heure par Samsung Motorola ou encore Huawei , pour tenter de désarçonner Apple, c'est l'idée un peu saugrenue de Roberto Escobar. Après avoir lancé cet été une copie du lance-flamme d'Elon Musk, le frère de Pablo Escobar renchérit avec un autre objet pour geeks.Présenté à la caméra par une équipe de jeunes femmes en petites tenues (voire même en toute petite tenue ...), l'Escobar Fold 1 est d'ores et déjà disponible sur le site officiel d'Escobar, en exclusivité... Et en quantité limitée à 100 000 exemplaires. Ce lancement s'accompagnera, dès le 6 janvier prochain, d'une action en justice contre Apple.», indique Roberto Escobar au site. «», poursuit-il, avant d'expliciter les raisons de sa rancœur à l'égard du géant de Cupertino.».Vient ensuite l'ultimatum : «», conclut-il.Le smartphone en lui-même profite de spécifications très honnêtes pour le prix demandé. On retrouve un SoC Snapdragon doté de 8 cores (le modèle exact n'est pas précisé) et d'une partie GPU Qualcomm Adreno 640, deux capteurs photo de 16 et 20 Mpx et un écran AMOLED pour une définition Full HD+ une fois plié. L'appareil peut accueillir deux cartes SIM. Il est par ailleurs débloqué, pour être utilisé avec n'importe quel opérateur, et fonctionne sous Android 9.Commercialisé à 349 dollars en version 128 Go et à 499 dollars pour le modèle équipé de 512 Go de stockage, l'Escobar Fold 1 est censé être plus résistant que le Samsung Galaxy Fold grâce à un «».», explique ainsi Escobar, omettant que l'écran du Galaxy Fold est, lui aussi, en plastique souple.», ajoute-t-il.L'accent est mis, enfin, sur la sécurité, même si cette notion semble assez nébuleuse dans la bouche de Roberto Escobar. «», indique l'intéressé «».», assure-t-il, toujours auprès deDe manière un peu plus concrète, Roberto Escobar explique que l'appareil est livré avec une coque. Cette dernière intègre une fine couche de métal censée bloquer la radio-identification (RFID), ainsi que d'autres modes de communications, «», renchérit Escobar «».Comme évoqué plus haut, l'Escobar Fold 1 est disponible en exclusivité sur le site officiel de l'Escobar Inc . Une entreprise fondée en 1984 par Roberto Escobar «», lit-on sur le site du groupe. Les frais de port pour l'Escobar Fold 1 sont offerts et l'expédition vers la France, à priori possible.