Microsoft, LMX, Tesla Model Y, Samsung Galaxy Fold : les actus tech' de la semaine

Vous avez décroché de l'actualité, la faute à une semaine trop chargée ou à une période éloignée des écrans ? Pas de problème, Clubic vous livre son récapitulatif hebdomadaire de l'actualité du monde de la tech. Laissez-vous guider.Déployé en bêta privée auprès de 20 000 entreprises depuis le mois de mars 2019, Microsoft a finalement mis sur le marché son Windows Virtual Desktop . Mais de quoi s'agit-il ? Ce système permet aux employés d'une entreprise d'avoir accès à des applications et services Windows (comme la suite Office) virtualisés, à distance, ainsi que la possibilité d'ouvrir Windows 10 en multi-sessions.Cocorico ! La marque française LMX propose un nouveau vélo tout-terrain doté de trois modes d'assistance électrique et permettant de rouler jusqu'à 45 km/h. Le LMX 64H se situe à cheval entre le vélo et la moto, puisqu'il dispose d'une poignée de gaz intégrée au niveau du guidon permettant de délivrer un surplus de puissance, à tout moment. Il est disponible pour 4 990 € en pré-commande.Des députés LREM ont proposé l'instauration d'un nouveau malus lié au poids des voitures, afin de pousser les Français à se tourner vers l'hybride ou l'électrique. La proposition de loi vise principalement les SUV, puisqu'elle pourrait taxer les véhicules pesant plus de 1 300 kg (hors électriques). La loi, qui doit encore être précisée, a pour objectif de décourager l'achat de ces véhicules lourds et polluants..La sonde martienne de la NASA, nommée InSight, a capturé à plusieurs reprises les sons émis par les bourrasques et autres bruits sismiques de la planète rouge. Ces enregistrements de « grondements » sont disponibles à l'écoute sur la page SoundCloud de la NASA.Chaque smartphone Android est mis sur le marché avec un certain nombre d'applications pré-installées, les « core apps » de Google . Pour tous les smartphones sous Android 10, Google demande cette fois d'installer le PlayStore, Google Search, Chrome, Google Drive, Gmail, Google Duo, Maps, Google Play Music, Google Photos, Google Play Movies et enfin l'indispensable YouTube. À noter que dès le mois prochain, Google Play Music sera remplacé par YouTube Music.En direct sur YouTube, un robot a plié et déplié l'écran du Galaxy Fold de Samsung, sans relâche, plusieurs milliers de fois. Dans le replay de cette expérience commerciale, on peut voir que l'écran du smartphone, officiellement disponible en France et sur d'autres marchés, se brise au bout de 119 380 fois. Il est commercialisé pour 2 020 euros. Une première vidéo montre la Tesla Model Y , à moins d'un an de sa sortie officielle. Le véhicule, déjà disponible en pré-commande mais qui ne sera livré qu'à partir de l'autonome 2020, a été filmé à proximité du siège de Tesla, à Palo Alto. Et la vidéo, furtive, a justement été filmée grâce à la TeslaCam d'un propriétaire d'une Tesla Model 3 et fan de la marque.