Une Tesla Model Y repérée en circulation près du siège de l'entreprise

Filmée par une TeslaCam !

Un modèle assez semblable au prototype

Source : Electrek

La Tesla Model Y a été révélée en mars de cette année, date à laquelle elle a aussi été mise en précommande. Elle ne sera néanmoins livrée qu'à l'automne 2020.La vidéo, furtive, a été capturée par un membre du Forum Tesla Motors Club dont le pseudo est Cstreet. Ce propriétaire d'une Tesla Model 3 explique avoir croisé le véhicule non loin du siège de Tesla, vers Palo Alto, plus exactement à Portolla Valley. Il explique avoir pu réaliser la vidéo grâce à sa TeslaCam.Justement, depuis l'arrivée de la TeslaCam sur toutes les voitures de la marque, lors de la mise à jour 9.0 du logiciel qui comportait aussi le mode Sentinelle, les vidéos se multiplient et plus encore autour de Palo Alto, où une centaine de caméras tournent en permanence autour du siège de l'entreprise d'Elon Musk. Autant dire qu'il est impossible pour le constructeur de faire tourner ses nouveaux modèles en toute discrétion.La vidéo filmée depuis la Model 3, ne nous apporte cependant que peu d'informations. Le véhicule semble rouler seul, en Autopilot, et malgré les ombres et le grain de la vidéo, on peut distinguer les jantes de 19 pouces similaires au prototype présenté en mars. Une nouveauté s'invite tout de même d'après ces images : la couleur noire. Pour l'instant, la Model Y n'avait été présentée qu'en bleu ou rouge.