Le Français LMX lance les précommandes pour le 64H, vélo tout-terrain électrique

Un vélo électrique surpuissant

Un vélo ou une moto ? Les deux mon capitaine

Source : Electrek

Un vélo tout-terrain électrique très puissant qui possède la particularité d'être totalement homologué pour un usage sur la route !Si vous connaissez déjà les produits de la marque française, le LMX 64 vous est peut-être familier. Avec son cadre en aluminium haute résistance fabriqué en France, sa géométrie ultra-moderne et un capteur de couple et de puissance au pédalage, le LMX 64 se pilote comme un VTT électrique classique... Mais est réservé à un usage sur terrains privés uniquement. Le LMX 64H, lui, est à l'inverse homologué pour la route et diffère dans sa conception. Un capteur de couple associé à trois modes d'assistance électrique permettent de tirer le meilleur de ce vélo puissant et atypique !Le LMX 64H peut être utilisé comme un vélo... ou comme une moto. Proposant une assistance électrique lorsque vous pédalez, il peut effectivement être qualifié de vélo électrique, avec une vitesse maximale de 45 km/h.Mais il est aussi possible d'utiliser le LMX 64H comme une véritable moto, grâce à une poignée de gaz intégrée au niveau du guidon, utilisable sans pédaler, et vous permettant d'ajouter un surplus de puissance, à tout moment.Avec une batterie amovible de 52 V et 857 Wh, le LMX 64H devrait offrir une autonomie suffisante pour les trajets quotidiens et vous permettre de vous aventurer sur des chemins plus tortueux, dans des conditions plus difficiles.Le LMX 64H étant à considérer comme l'équivalent d'un scooter 50 cm³, il sera nécessaire, avant toute utilisation sur la route, de lui adjoindre une plaque d'immatriculation.Son prix est de 5 760 €, avec une remise à 4 990 € en pré-commande. Les premières livraisons sont attendues pour l'été 2020 avec une production localisée en France.