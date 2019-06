Tuiles solaires, Snapchat, Lune, Mazda, IA, AMD : les actus tech' de la semaine

Des pubs apparaissent sur les smartphones Huawei et Honor, et cela déplaît aux utilisateurs

Elon Musk présente les nouvelles tuiles solaires de toit Tesla au prix sacrifié

Snapchat : le filtre « changement de sexe » utilisé pour piéger un pervers manipulateur

Une immense masse métallique découverte sous la surface de la Lune

L'AMD Ryzen 9 3950X explose le monstrueux Intel i9-9980XE sur Geekbench

Mazda ne veut plus d'écrans tactiles dans ses véhicules

IBM fait débattre une IA sur la légalisation du cannabis

Vous avez décroché de l'actualité, la faute à une semaine trop chargée ou à une courte période éloignée de vos écrans ? Rassurez-vous, Clubic vous livre son récapitulatif hebdomadaire de l'actualité tech'. Laissez-vous guider.Pas content, pas content, pas content. Cette réplique cinématographique donnée par Isabelle Nanty, alias « Itineris », dans « Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre », reflète parfaitement l'état d'esprit de certains propriétaires d'un téléphone Huawei ou Honor. En cause : l'apparition de publicités intempestives à l'effigie de Booking.com. Le groupe chinois et le site néerlandais de réservation d'hébergements en ligne nouent des liens étroits depuis plusieurs années déjà, ceci expliquant cela. Clubic vous explique comment les désactiver Elon Musk a profité de l'assemblée générale annuelle consacrée aux actionnaires de Tesla pour dévoiler la troisième version de ses tuiles solaires , comme il les décrit, ces dernières nécessitent une pose plus longue que des tuiles classiques - environ deux semaines, contre cinq à sept jours. Surtout, le site américain nous donne une idée de la fourchette tarifaire : comptez environ 25 000 dollars, soit 22 000 euros, pour 65 m² de surface.Que vous soyez utilisateurs de Snapchat, ou pas, vous avez forcément entendu parler ou tester ce fameux « filtre du genre » : celui qui transforme avec réussite votre visage en fille ou garçon, selon votre sexe d'origine. A ce petit jeu-là, un policier s'est fait piéger par un membre Tinder se faisant passer pour une jeune fille de 16 ans , la faute à une photo de profil réalisée avec le filtre. Visiblement enclin àavec le jeune homme, sans comprendre la supercherie, le policier a été mis à pied et accusé d'avoir communiqué avec un mineur en vue de commettre un crime. Preuve que le travail des équipes de Snapchat parvient à parfaitement tromper les utilisateurs.Les découvertes se suivent mais ne se ressemblent pas. Et la Lune ne semble pas avoir livrer tous ses secrets parfois enfouis dans les profondeurs de notre seul satellite naturel. Car des chercheurs américains ont en effet découvert une très grande quantité de métaux sous la surface du cratère Aitken. Une masse métallique qui aurait ainsi pu se former suite au choc entre la Terre et le planétoïde Théia, ou aux collisions importantes avec des astéroïdes.La concurrence se veut toujours plus rude dans le secteur des processeurs. En témoigne la présentation du Ryzen 9 3950X de troisième génération à l'occasion de la conférence Next Horizon Gaming, tenue par AMD, en amont de l'E3. Car ses 16 cores / 32 threads auraient battus son concurrent Core i9-9980XE d'Intel (18 cores / 36 threads) sur Geekbench, alors que le prix des deux produits s'opposent de toute part : 750 dollars pour le premier, 2000 dollars pour le second.A l'heure où les constructeurs automobiles n'hésitent pas à installer des écrans tactiles toujours plus grands au sein de leurs véhicules, le fabricant japonais Mazda balaie cette tendance d'un revers de la main . Selon lui, la présence d'écran dans les voitures tend à diminuer l'attention du conducteur, et donc augmenter les risques d'accident. C'est pourquoi la firme du Pays du Soleil-Levant cherchera à se désolidariser des dalles numériques.Alors, pour ou contre la légalisation du cannabis ? A cette question, le système d'intelligence artificielle Project Debater, crée par la multinationale IBM, n'a pas tenté d'y répondre. Mais a plutôt essayé de dégager deux positions tranchées en analysant pas moins de 1037 arguments avancés par des participants à une conférence dédiée. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'IA a parfaitement tiré son épingle du jeu. Pour prendre connaissance de ses réponses, rendez-vous ici