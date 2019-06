Une immense masse métallique découverte sous la surface de la Lune

Une gigantesque masse dissimulée

L'origine de cette masse : un choc de titans ?

Des chercheurs de l'Université Baylor, aux Etats-Unis, ont très récemment découvert une, sous le plus grand cratère observable de notre système solaire (le bassin Pôle Sud - Aitken et ses 2500 kilomètres de diamètre).Pour Peter B. James, directeur de l'étude scientifique, l'amas métallique découvert représenteraitComment cette gigantesque masse a-t-elle pu échapper à notre vigilance jusqu'à présent ? Tout d'abord, le bassin Aitken est situé sur la face cachée de la Lune, rendant son étude plus difficile. D'autre part, les métaux se trouvent à plusieurs centaines de kilomètres sous la surface, dans profondément enterrés dans le manteau lunaire.C'est en cherchant à mesurer les subtils changements de gravité lunaire que le groupe de chercheurs a fait cette découverte. Pour produire leurs résultats, les scientifiques ont croisé des données sur la gravité (récupérées par les expéditions spatiales de la NASA) et l'étude topographique de la Lune transmise par le satellite de reconnaissance lunaire Orbiter . C'est ainsi qu'ils ont découvert, « par hasard », l'existence de cette masse métallique. Pour cette mission, les chercheurs américains ont reçu le concours de l'équipe scientifique du GRAIL (Gravity Recovery and Interior Laboratory), un groupe de laComment cette immense quantité de métaux peut-elle se trouver dans le manteau de la Lune ? Deux pistes sont envisagées.La première suggère que cela pourrait être le. Le chercheur Peter James avance en effet qu'à cause de l'impact, et sous des conditions particulières, le noyau de fer et de nickel de l'astéroïde aurait pu se disperser dans le manteau Lunaire. Les différentes parties du noyau n'auraient ainsi pas une masse suffisamment élevée pour être attirées vers le centre de la Lune, et se retrouveraient piégées dans la couche intermédiaire de notre satellite. Une hypothèse que les calculs de simulation mathématique des chercheurs ont rendue possible - et plausible.La seconde piste se base sur l'origine de la Lune. Notre satellite se serait créé à la suite d'un choc de titans, entre le planétoïde Théia et la Terre il y a 4,5 milliards d'années. Selon cette théorie, la Lune serait un mélange des débris de cette collision, qui auraient fusionné. Au cours de la phase de, une accumulation d'oxydes aurait pu provoquer la création de cet amas métallique et le piéger dans le manteau.Cette explication est toutefois considérée moins plausible, d'autant que les origines de la Lune sont encore sources de débats En tout cas, pour Peter B. James, le cratère Aitken est «». Un cratère vieux de 4 milliards d'années, et excellemment bien conservé.Encore un rebondissement pour la Lune, alors qu'il avait été découvert il y a un mois que notre satellite était en train de rétrécir