Des pubs apparaissent sur les smartphones Huawei et Honor, et cela déplaît aux utilisateurs

(Crédits : Capture d'écran Twitter)

Une apparition intrusive, sur l'écran de verrouillage

Il existe un moyen de faire disparaître la publicité Booking.com

Source : Android Police

On appelle cela une tuile. Non content d'être embêté jusqu'au cou ces dernières semaines après avoir été placé sur liste noire par les États-Unis a offert sur un plateau un moyen de se faire taper sur les doigts. La firme de Shenzhen a laissé échapper plusieurs publicités en faveur du site de réservation d'hébergement en ligne, sans que l'on sache à l'origine si cette apparition résulte d'une erreur ou si elle est bien volontaire.De nombreux internautes titulaires d'unse sont manifestés ces dernières heures pour signaler ou pester contre. Aussi choquant ou rebutant que cela puisse paraître, cela n'est pas si surprenant.En effet,. Les deux sociétés ont signé un accord, il y a plusieurs années, afin que l'application Booking.com soit installée par défaut sur l'ensemble des mobiles du fabricant, donc dès le premier allumage par l'utilisateur. Autre raison qui explique cette apparition mystérieuse : le changement de fond d'écran permanent des mobiles Huawei.Il existe une méthode simple pour ne plus être embêté par cette publicité intrusive. Pour ne plus recevoir de publicité Booking.com en déverrouillant votre écran de smartphone, il convient de suivre le chemin suivant :, dirigez vous vers les, choisissez l'onglet, sélectionnez, dansou, décochez la case Voyage.Dans le cas où des publicités apparaissent encore, désactivez directement l'option. Selon Huawei, l'apparition de ces messages resterait. Les sceptiques auront du mal à y croire.