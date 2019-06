ArkOS, Peugeot e-208, Play Store, soldes Xbox : les actus tech' de la semaine

Android : le système de la contre-attaque pour Huawei se nommera ArkOS

Vous avez décroché de l'actualité, la faute à une semaine trop chargée ou à une courte période éloignée de vos écrans ? Rassurez-vous, Clubic vous livre son récapitulatif hebdomadaire de l'actualité tech'. Laissez-vous guider.Alors que la guerre politico-économique entre Huawei et les Etats-Unis bat son plein, obligeant Google à priver les appareils mobiles du géant chinois du, le fleuron de l'Empire du Milieu semble avoir trouvé une solution alternative à cette problématique :Soyons clairs et précis d'emblée : la recharge à domicile en tant que telle n'est pas dangereuse. Mais. C'est ce que tend à démontrer une étude réalisée par l'association britannique Electric Safety First , qui pointe du doigt les risques d'électrocution et d'incendie (notamment lorsque le câble est sectionné). Selon elle, 75 % des propriétaires d'une voiture électrique ou hybride se sont déjà servis d'une rallonge.Attendue en France à l'automne 2018, et alors que les précommandes sont d'ores et déjà ouvertes, la Peugeot e-208 s'apprête à débarquer en dehors des contrées françaises. Le Royaume-Uni aura lui aussi la chance de goûter au plaisir du modèle électrifié tricolore , puisque l'ouverture des ventes outre-Manche ne devrait pas tarder à pointer le bout de son nez,Le déploiement de la version 15.1 dumarque une nouvelle étape pour la firme de Mountain View : elle symbolise en effet l'arrivée de Material Design au sein de l'application. Pour l'occasion, la multinationale américaine a effectué quelques petits changements remarqués, comme le déplacement de la barre de navigation vers le bas de l'écran. Pour le reste des nouveautés, rendez-vous sur ce lien S'il y a bien une période à ne pas manquer pour les férus de jeux vidéo et propriétaires d'une Xbox, c'est bien celle, marquée par les «». Pendant dix jours, Microsoft proposera toute une série de rabais appliqués aux jeux, accessoires et consoles de sa marque, atteignant parfois les -75 %. Des offres alléchantes à consulter plus en détails dans cet article Grâce à l'instrument scientifique, installé à bord de la Station spatiale internationale (ISS), la(NASA) a, pendant 22 mois, cumulé une série de photos du ciel rassemblant les. L'occasion pour l'agence de créer une photo du ciel en rayons X , et d'en savoir plus sur l'intérieur des étoiles à neutrons, l'objet de ce projet.: c'est le nombre de connexions presque simultanées qu'il aura fallu pour faire planter le site, alors qu'avaient lieu les déclarations des impôts en ligne pour les Français. De ce fait, le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin a annoncé un report de 48 heures de l'échéance , initialement prévue le 4 juin 2019.