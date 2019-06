Les Français font tomber le site des impôts et gagnent 48h pour faire leur déclaration

3 millions de connexions en quelques minutes seulement

Moi quand je vois le site du gouvernement DOWN pour les déclarations de revenus à J-24H ... #impots #impots.gouv #declaration pic.twitter.com/ZMgPWZJes1 — Mathieu Questel (@monsieurquestel) June 3, 2019

Impossible de télédéclarer, quelqu'un a décidé de faire de la maintenance de nuit sur impots.gouv à la veille de la date limite. "tous vos services" sont disponibles, sauf la déclaration! #impots pic.twitter.com/13UcxYWIKN — J.-Christophe Cornu (@jc_cornu) June 3, 2019

Bonsoir ! https://t.co/vy33oIiqY9, devant l'afflux trop important de connexions de derniers moments 🙃 connaît quelques difficultés. J'ai donc demandé à @dgfip_officiel de laisser 48h de + (jeudi minuit) pour déclarer ses revenus... #administrationbienveillante — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) June 3, 2019

L'accès à la déclaration en ligne a été rétabli hier soir. Des usagers indiquent avoir des difficultés à se connecter ce matin : essayez de vider le cache + rafraîchir la page (ou redémarrer l'ordinateur). Si le problème persiste, signalez-le-nous en commentaire. https://t.co/zkeVwwVPlr — FinancesPubliquesFr (@dgfip_officiel) June 4, 2019

Lea annoncé un report de 48 heures de l'échéance, il vous est donc possible de faire votre. Après ce sera toujours possible, mais ce sera plus cher !Initialement, la date d'échéance pour effectuer sa déclaration d'impôts en ligne était mardi 4 juin, minuit. Mais à cause de l'affluence, le siteest rapidement devenu inaccessible. En effet, ce ne sont pas moins dequi ont été tentées en quelques minutes.La panne a eu pour effet de causer hilarité ou la colère, c'est suivant, de nombreux utilisateurs de Twitter.Le site a par la suite affiché le statut « en maintenance » etCe matin, le site est de retour à la normale :. Si vous avez néanmoins des difficultés de connexion, la direction générale des finances publiques conseillent de vider le cache et rafraîchir la page internet.