Voitures électriques : la recharge à domicile est pratique, mais dangereuse

Électrocution et incendie sont les principaux dangers

Améliorer le réseau public pour éviter les accidents

Source : The Guardian

Selon une étude anglaise, 75% des propriétaires de voitures électriques ou hybrides ont déjà utilisé une rallonge pour brancher leur véhiculeIl arrive parfois que des propriétaires de véhicules électriques ne possèdent pas de borne de recharge installée par le fabricant chez eux. Ils sont plusieurs, selon une étude anglaise, à avoir utilisé une ou plusieurs rallonges pour recharger leur véhicule à l'extérieur de garages ou d'endroits moins adaptés.L'utilisation de rallonges ordinaires provoque un manque d'isolation aux éléments extérieurs, comme l'eau, ce qui peut provoquer des risques d'électrocutions. Le risque d'incendie est également élevé lorsque la rallonge est sectionnée, non adaptée ou quand plusieurs rallonges sont branchées les unes aux autres pour atteindre le véhicule.En Angleterre, Electric Safety First , l'association qui a commandé cette étude, demande maintenant à personnes compétentes d'améliorer le réseau de bornes de recharge en libre-service, pour mieux sensibiliser les utilisateurs sur les pratiques à adopter ou à bannir.En France, plusieurs services de c artographie des bornes de recharge publiques permettent de recharger son véhicule sans adopter de comportement domestique dangereux.