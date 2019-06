La NASA publie une photo du ciel en rayons X

© NASA

Jamais les ondes énergétiques n'avaient été observées et photographiées aussi précisément

Mieux comprendre l'évolution des étoiles à neutrons

Il faudrait que nos yeux puissent être sensibles auxpour pouvoir observer ce feu d'artifice.Grâce à, un instrument embarqué à bord de la Station spatiale internationale (ISS), et le cumul des photos qu'il a réalisé pendant 22 mois, une carte a pu être créée. Elle rassemble les courbes représentantqui émettent les rayons X, mais également les points de jonction, les noyaux actifs de galaxies ou encore les étoiles à neutrons.Nicer a initialement une mission principale : en savoir plus sur l'intérieur des étoiles à neutrons. Ces dernières sont les restes d'une étoile en fin de vie, après explosion. Elles sont constituées d'un matériau très dense, à tel point qu'une seule cuillère à café de ce bout d'étoile pourrait équivaloir à plusieurs centaines de millions de tonnes.Nicer va pouvoirtrès précisément et permettre aux astrophysiciens d'avancer ou d'écarter certaines hypothèses.