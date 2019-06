La Peugeot e-208 s'apprête à débarquer en Europe

Des clients britanniques enthousiastes

Source : Clean Technica

a su gérer les difficultés financières houleuses de ces dernières années et propose désormais une excellente petiteLa nouvelle gamme dedonnera «», a indiqué la société, qui propose une approche transitoire intégrant une alternative aux moteurs à combustion interne (ICE).Lautilise une batterie de 50 kWh pour alimenter unet pour uneestimée à environ. La Peugeot e-208 peut utiliser uneou desde 100 kW. La charge rapide lui donne une charge de 80% en environ 30 minutes. Peugeot a déclaré que les clients britanniques étaient très enthousiasmés par la e-208 : «Des versions électrifiées de tous les modèles de la marque sont censées êtreSelon David Peel, directeur général de Peugeot UK :».Peugeot a ajouté plus de détails pour celles et ceux qui souhaiteraient acheter une e-208 au Royaume-Uni:«».Il ne reste plus qu'à voir comment se comportera la Peugeot e-208 par rapport à d'anciennes générations GT et aux autres véhicules électriques.