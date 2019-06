La refonte du Google Play Store arrive sur Android

L'arrivée du Material Design dans le Play Store

Une interface plus lisible

Source : Android Police

La version 15.1 duest désormais disponible pour tous les utilisateurs. La mise à jour symboliseet, comme annoncé, le déplacement de la barre de navigation vers le bas de l'écran.La nouvelle charte graphique de Google est actuellement en cours de déploiement chez tous les utilisateurset il est donc possible que certains possesseurs de smartphone n'y aient pas encore accès. Pour profiter dès maintenant de cette nouvelle version, vous pouvez télécharger et installer manuellement l'APK de l'application Android Comme annoncé par l'entreprise de Mountain View, cette nouvelle version duembarque une barre de navigation inférieure qui renforce la lisibilité de l'application. Elle comprend des raccourcis vers certaines sections comme les applications, les jeux, les films et les livres. La catégorie musique disparaît en revanche du Play Store.À l'instar des autres applications de Google, cette mise à jour du magasin d'applications est principalement composée de blanc, éliminant ainsi les couleurs vert, rouge et bleu de la barre des tâches. Le bouton «» se voit également remplacé par une flèche dans les différents menus carrousels et les icônes revêtent des bords plus arrondis.