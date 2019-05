Alfa-X, iPhone 11, Volkswagen ID.3, Windows, Netflix : les actus tech' de la semaine

Découvrez Alfa-X, le nouveau train japonais à grande vitesse

Vous avez décroché de l'actualité la faute à une semaine trop chargée ou à une courte période éloignée de vos écrans ? Rassurez-vous, Clubic vous livre son récapitulatif hebdomadaire de l'actualité tech'. Laissez-vous guider.Les prouesses technologiques du Japon se poursuivent : pendant trois ans, le pays du Soleil-Levant testera son tout nouveau Shinkansen (train à grande vitesse, littéralement « nouvelle ligne interurbaine »), considéré comme le plus rapide du monde au regard de sa vitesse de pointe de 360 km/h. Long de 250 mètres, l'engin se distingue tout particulièrement par son très long nez de 22 mètres. Pour le découvrir plus en profondeur, rendez-vous sur ce lien Google cherche à vous faire gagner du stockage sur votre smartphone. C'est pourquoi certains utilisateurs reçoivent une notification de la part du Google Play Store, lequel propose de désinstaller des apps' considérées comme inutiles, car non utilisées depuis plusieurs mois. Une mesure accompagnée d'un nouveau système de notation, que Clubic vous présente dans cet article À quelques mois de la conférence Apple, attendue de pied ferme par la communauté au regard des trois nouveaux iPhone prochainement présentés, des sources ont été en mesure de confirmer plusieurs informations à leur sujet : à savoir l'intégration d'un capteur photo grand-angle sur les deux modèles haut de gamme, et l'ajout d'un zoom optique réservé au remplaçant de l'iPhone XR. Sans oublier une charge par induction inversée.Volkswagen ID.3, un succès avant l'heure. Lancées le 8 mai 2019, les précommandes de la nouvelle compacte électrique de la marque allemande ont enregistré pas moins de 10 000 réservations en l'espace de 24 heures . Un conseil : en cas d'intérêt, ne tardez pas à mettre la main à la poche. Car le nombre de Volkswagen ID.3 disponible en précommandes se limite à 30 000.Futuriste, électrique, autonome et minimaliste : voilà comment l'on pourrait qualifier le dernier concept imaginé par Citroën, le 19_19 , qui puise son inspiration dans le secteur de l'aéronautique et du mobilier intérieur. Ce véhicule affiche également des performances impressionnantes : 800 kilomètres d'autonomie, vitesse de pointe de 200 km/h et 5 secondes pour avaler le 0 à 100 km/h.Microsoft a révélé une faille de sécurité repérée sur Windows XP, Windows 7 et certaines versions de l'OS serveur, telle que Windows Server 2003. Une vulnérabilité que pourraient exploiter des pirates informatiques sous la forme d'un. Mais surtout, aucune action de l'utilisateur n'est nécessaire pour qu'un hacker puisse en profiter. Pour protéger les internautes, la firme de Redmond a publié un correctif qu'elle conseille d'installer Après un mois de mars profitable pour les utilisateurs en matière de débits Netflix, le mois d'avril affiche une mine plus terne. Le classement des opérateurs, respectivement constitué de SFR, Bouygues Telecom, Orange et Free, n'a pas vraiment été bouleversé. Mais toutes les entreprises susmentionnées ont vu leur débit chuter de manière plus ou moins significative. Pour consulter les chiffres exacts, c'est par ici