Débits Netflix en France : forte baisse chez tous les opérateurs en avril

SFR THD, toujours le seul au-dessus des 4 Mbit/s

Free récupère le bonnet d'âne

Clubic vous propose de découvrir les résultats de, qui a pour tâche de dévoiler la vitesse moyenne d'accès aux services de la plateforme aux heures de grande écoute provenant des différents FAI de chaque pays. Le mois d'avril ne fut bénéfique pour personne, puisque tous les opérateurs sont tombés dans le rouge.Pour la première fois depuis novembre dernier,(version câble/FTTH), avec une vitesse qui plonge de 4,15 Mbit/s à 4,04 Mbit/s (-0,11 Mbit/s). Son débit reste tout de même le seul au-dessus de la barre des 4 Mbit/s, ce dont les concurrents de l'opérateur au carré rouge ne peuvent pas se targuer.Derrière, on retrouve, toujours second mais premier sur la vitesse couplée fibre/DSL, avec un débit mesuré à 3,66 Mbit/s (-0,11 Mbit/s). Ensuite, nous retrouvons l'opérateur historique,, qui concède un tout petit plus de terrain encore avec un débit tombant à 3,48 Mbit/s en avril (soit -0,12 Mbit/s) sur un mois.En quatrième position, nous retrouvonsqui, en DSL, ne jouit que d'un débit de 3,16 Mbit/s, après plusieurs mois consécutifs de hausse. Sa chute reste la plus faible de celles des autres opérateurs (-0,09 Mbit/s) par rapport au mois de mars.Enfin, en toute dernière position, nous retrouvons comme toujours. La société de Xavier Niel, qui était parvenue à atteindre son plus haut niveau début depuis décembre 2015 (3,20 Mbit/s) repart à la baisse et pas qu'un peu : 3,07 Mbit/s (-0,13 Mbit/s). Un chiffre qui fait porter le bonnet d'âne à Free en avril.