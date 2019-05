L'iPhone 11 continue de dévoiler ses fonctionnalités

Charge par induction inversée et fonctionnalité "d'auto-correction" en photo

Un design inchangé à l'avant, enlaidi à l'arrière

A défaut de nouvelles fraîches, Bloomberg (via Forbes ) tend à confirmer les différentes fuites qui nous ont éclairés, ces derniers mois, sur les spécifications de la prochaine fournée d'iPhone. Parmi les grandes nouveautés - chez Apple tout du moins - l'intégration d'un capteur photo grand angle aux deux futurs modèles d'iPhone haut de gamme, et l'ajout d'un zoom optique (similaire à celui des iPhone XS et XS Max) au remplaçant de l'iPhone XR.Ces nouveautés en photo s'accompagneraient sur les modèles dotés d'un objectif grand angle d'une fonctionnalité « d'auto-correction » des clichés. Elle permettrait selon Bloomberg de «». Autrement dit, et très certainement à l'aide du module grand angle, Apple pourra réintégrer à une photo une personne qui n'y apparaissait qu'en partie. Pratique pour les photos de groupe.Pour le reste, le média spécialisé fait savoir que les prochains iPhone seront effectivement capables de proposer la charge par induction inversée. Une réponse un brin limitée à l'annulation du tapis de recharge AirPower en avril dernier. Les trois appareils arriveraient enfin sur le marché équipés d'une puce A13 Bionic (entrée en préproduction dès avril chez TSMC, pour une production de masse prévue en mai selon de récents rapports). Cette dernière doit notamment se montrer plus rapide que l'A12, tout en étant plus économe en énergie.Côté design, Apple ne changerait pas la donne en conservant à l'identique la silhouette des iPhone actuels en façade (encoche comprise). Seule « nouveauté » : l'ajout d'une proéminence carrée à l'arrière des trois prochains iPhone. Dévolue aux capteurs photo, cette excroissance serait également visible sur le nouvel iPhone XR, malgré la présence de deux capteurs seulement sur le terminal. Enfin, ces nouveaux iPhone seraient «» que les modèles actuels, nous dit Bloomberg. Peut-être y trouvera-t-on de plus grandes batteries.Apple, qui n'a pas souhaité commenter les trouvailles de Bloomberg, doit toujours présenter son nouveau triptyque d'iPhone en septembre. En interne, le groupe surnommerait ces trois modèles D43, D44 et N104. Des noms de code désignant respectivement, et dans cet ordre, les remplaçants des iPhone XS, XS Max et XR.