Le Google Play Store vous supplie de désinstaller les vieilles apps que vous n'utilisez plus

Le Play Store analyse les applications installées pour repérer les logiciels inutiles

Android propose un grand coup de balai dans ses. Le Google Play Store commence à envoyer des notifications à certains utilisateurs leur indiquant qu'un ou plusieurs logiciels présentes sur leurs smartphones n'ont pas été ouverts depuis plusieurs mois.La boutique de logiciels propose de désinstaller immédiatement ces applications inutiles pour faire de la place sur le smartphone. Une fois la suppression effectuée, le Play Store affiche l'espace disque récupéré sur le smartphone.La notification concerne pour l'heure les utilisateurs qui ont téléchargé beaucoup d'applications sur le magasin et pouvant potentiellement avoir des problèmes deau fur et à mesure des installations.Cette mesure est accompagnée d'une refonte du système de, qui va abandonner l'évaluation globale d'une application. La note proposée ne sera plus seulement calculée sur l'ensemble despubliés et les commentaires les plus récents auront beaucoup plus de poids que des avis datant de plusieurs années.Ces modifications, qui seront actives dès le mois d'août de cette année, permettront aux développeurs d'être notés sur les plus récentes versions de leurs apps, et pas sur des fonctionnalités obsolètes aujourd'hui.Google a cette année pour objectif de retravailler en profondeur le Play Store , après une série d'incidents ayant touché la plateforme au cours des derniers mois. L'entreprise souhaite y augmenter la sécurité et éviter que ses utilisateurs y téléchargent un malware ou soient victimes d'un logiciel espion.Pas plus tard qu'il y a quelques jours, Google à banni un grand éditeur après qu'une analyse menée par BuzzFeed a révélé que ses logiciels partageaient les données de ses utilisateurs avec le gouvernement chinois.