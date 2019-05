Windows : une faille semblable à WannaCry sévit, Microsoft publie une mise à jour

Windows XP et 7 exposés à de potentielles attaques

Windows 8 et 10 à l'abri

Source : The Verge

Il y a deux ans, WannaCry commençait à s'attaquer à ses victimes, les premières d'une liste qui en compterait finalement plus de 300 000. Un cauchemar que Microsoft craint de voir se reproduire, avec la découverte d'une nouvelle vulnérabilité.En effet, l'entreprise américaine a annoncé qu'uneavait été mise au jour surou certaines versions de l'OS serveur, telles que Windows Server 2003. Le problème viendrait de « Remote Desktop Services », un service permettant de prendre le contrôle à distance d'un ordinateur.Ce qui inquiète particulièrement Microsoft, c'est que la vulnérabilité ne nécessite aucune action de l'utilisateur pour être exploitée. Par conséquent, un malware qui en profiterait pourrait se propager de machine en machine, à la façon de WannaCry. Comme ce ransomware, il pourrait par exemple chiffrer les données de l'utilisateur, puis demander une rançon à sa victime pour rétablir l'accès.Pour éviter de tels incidents, la société a donc décidé de publier un correctif pour Windows XP et Windows Server 2003, à télécharger directement depuis le site officiel . Ce qui constitue un événement en soi, puisque le support n'est plus assuré pour ces systèmes d'exploitation. Les utilisateurs des autres versions de Windows sont, eux, invités à les mettre à jour au plus vite.Bien que l'entreprise n'ait pour l'heure détecté aucune exploitation de la faille, elle recommande vivement d'installer le patch, à plus forte raison depuis sa publication. Car c'est là tout le paradoxe : maintenant que la vulnérabilité a été rendue publique, avec son correctif, cela pourrait donner des idées à des individus malveillants.Enfin, Microsoft rappelle que le meilleur moyen de se prémunir de tout risque est d'avoir recours à la dernière version de son OS,par ce bug.