Amateurs de café et de performances de jeux sur PC Asus, vous allez moins aimer CoffeeLoader, le dernier malware découvert par l'entreprise de cybersécurité Zscaler en septembre 2024. Cette sale bête cible spécifiquement les PC gaming, notamment ceux de la marque Asus.

Propagé selon les méthodes habituelles, par le biais de pièces jointes d'e-mails infectés, publicités en ligne malveillantes, ou enocre ingénierie sociale, et autres « cracks » de logiciels, il imite à la perfection Armoury Crate, le logiciel propriétaire d'Asus qui permet aux joueurs de contrôler les performances de leur ordinateur, la vitesse des ventilateurs et d'autres fonctionnalités essentielles pour les gamers. Une fois installé, CoffeeLoader se connecte à un serveur distant pour télécharger des programmes supplémentaires, notamment un infostealer qui dérobe les informations personnelles et les identifiants des utilisateurs.