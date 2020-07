Soldes Amazon : le TOP des bons plans high-tech juste avant le week-end

Durant les périodes de Soldes, les internautes se ruent bien souvent vers les produits chers en temps normal qui bénéficient pendant ces événements commerciaux de tarifs très attractifs. Sur le podium très produits convoités, on retrouve bien évidemment les smartphones ainsi que les PC portables, notamment les modèles gaming. Deux produits stars que l'on retrouve fréquemment les French Days ou encore le Black Friday.

Du côté des smartphones, on retrouve les marques haut de gamme comme Apple avec les célèbres iPhone 11 Max et Pro Max ou encore Samsung avec le Samsung Galaxy S10 Lite. Les smartphones haut de gamme ne sont pas les seuls concernés par les promotions. Les marques Xiaomi avec le Redmi 9, et Huawei avec son excellent Huawei P40 profitent aussi de prix réduits pendant les Soldes.

A l'approche de la rentrée, les PC portables sont aussi très convoités. C'est en effet le moment idéal pour s'équiper en faisant de belles économies. Qu'il s'agisse de PC gaming ou bien de PC davantage orienté pour une utilisation bureautique ou multimédia, ces produits font partie de ceux qu'il faut impérativement surveiller tant les offres sont nombreuses.

Pour être sûr de ne pas manquer les dernières offres et promotions encore valables aujourd'hui, n'hésitez pas à jeter un oeil sur nos sélections thématiques les plus récentes :