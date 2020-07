Soldes d'été : Top 5 des meilleures promotions sur les PC portables !

Commençons avec le PC portable Lenovo Yoga SLim 7 à 699,99€ au lieu de 799,99€, soit 100€ d'économies. Avec cet achat, la FNAC vous offre 4 mois d'abonnement à la plateforme de streaming musicale Deezer et 50€ de remise pour l'achat simultané de Microsoft 365 Famille.

Cet ultraportable de 14 pouces vous propose un écran Brightview Full HD à la résolution 1920 x 1080 pixels. Il est équipé d'un processeur AMD Ryzen 5 4500 U, couplé à 8 Go de RAM, pour travailler, jouer et regarder vos films et séries préférées sans aucun ralentissement.

Le Lenovo Yoga SLim 7 dispose de 256 Go d'espace de stockage SSD et vous garantit jusqu'à 14 heures d'autonomie. De plus, il est équipé de la technologie RapidCharge, lui permettant de récupérer 80 % de batterie en seulement une heure !