Le Huawei P40 au prix cassé de 579€ pour les soldes d'été chez Amazon !

Si vous le savez pas, le Huawei P40 n'est pas doté des services de Google mais est équipé du système EMUI 10.1 basé sur Android 10.

Du côté des autres caractéristiques, le P40 embarque un écran OLED de 6,1 pouces d'une résolution Full HD+ (2340 x 1080p, 422ppi), un processeur Kirin 990 5G (fréquence : 8-core 2x2.86GHz + 2x2.36GHz + 4x1.95GHz), une mémoire vive de 8 Go de RAM, un espace de stockage interne de 128 Go (extensible jusqu'à 256 Go via carte SD non fournie) et une batterie 3 800 mAh (compatible recharge rapide jusqu'à 22,5 W en filaire).



Pour l'APN, le P40 de Huawei sera séduire les amateurs de belles photos grâce à son triple capteur arrière de 50 MP + 8 MP + 16 MP et à son capteur avant de 32 MP.