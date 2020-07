Soldes Amazon : 100€ de réduction sur l'iPhone 11 Pro et 11 Pro Max

Si les Soldes 2020 concernent l'ensemble des catégories high-tech, certains produits sont plus prisés que d'autres. L'iPhone par exemple est l'un des produits les plus scrutés et ce n'est pas un hasard tant le smartphone d'Apple est l'un des plus populaires du marché mais aussi l'un des plus onéreux.

L'iPhone 11 Pro est probablement le plus puissant que le constructeur n'ait jamais sorti mais cette débauche de technologie et de puissance a un coût et comme bien souvent chez Apple il est très élevé et peut décourager une partie des clients qui ne souhaitent pas investir autant dans un smartphone.

Heureusement les Soldes 2020 sont là pour mettre un coups de pression sur les prix et Amazon vous propose aujourd'hui deux réductions sur l'iPhone 11 Pro et l'iPhone 11 Pro Max, afin de soulager votre compte en banque tout en profitant de ces appareils incroyables de qualité.