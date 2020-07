Soldes : 5 bons plans smartphones pour la 2ème démarque

Le smartphone intègre un écran bord à bord de 6,15 pouces et de résolution Full HD pour 16,7 millions de couleurs. A l'intérieur est placé un processeur Kiri, 710 Octo-Core et 128 Go de stockage pour déposer toutes vos photos et applications.

Concernant la partie photo, Huawei a mis le paquet avec un module arrière triple capteur qui inclut un grand angle de 48 mégapixels, un zoom 2x et un ultra grand-angle pour prendre vos paysages sans en rater le moindre détail. De l'intelligence artificielle vient en prime améliorer automatiquement vos clichés pour faire ressortir les plus infimes détails. Ce smartphone est un concentré de technologie et de design pour le plus large public possible.