Soldes Amazon : le TOP des bons plans sur les accessoires smartphones

Passons maintenant au routeur RAVPower FileHub à 49,99€ au lieu de 59,99€. Cet appareil est bien plus qu'un simple routeur à emporter avec vous lors de vos voyages, puisqu'il permet de transférer vos photos, vidéos et autres fichiers entre vos appareils connectés, jusqu'à cinq, et vos supports multimédia, type carte SD, HDD et SSD.

Et nul besoin de connexion internet pour ce faire ! Avec sa batterie de 6 700 mAh activée, vous pourrez le transformer en point d'accès mobile et créer un réseau Wi-Fi entre vos appareils. Avec cet appareil, plus aucun risque de perdre vos plus beaux clichés, vos documents importants ou vos musiques préférées !