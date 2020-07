L'excellent Samsung Galaxy S10 Lite soldé à 362,68€ chez Rakuten

Le Galaxy 10 Lite a, malgré son nom, tout d'un smartphone haut de gamme. Cela commence par son écran de 6,7 pouces Super AMOLED Plus, qui peut afficher des millions de couleurs et offre une netteté remarquable à vos photos et à vos vidéos. Bord à bord, il offre également une très grande surface d'affichage sans faire de concessions sur la sécurité avec son capteur d'empreintes intégré sous la dalle de verre.

Pour la puissance, Samsung oblige, pas de compromis. Le processeur est l'un des plus puissants conçus par le constructeur, ce dernier intégrant également 8 Go de mémoire vive. Pour simplifier la chose, ça va vite, très vite, même dans les jeux les plus gourmands en ressources ou pour monter vos vidéos de vacances. Un mode Game Booster permet de centraliser la puissance de la puce pour offrir des graphismes de meilleure qualité encore.

L'autonomie est quant à elle assurée par une batterie de 4 500 mAh. Vous pouvez compter sur presque deux jours d'utilisation moyenne et si jamais vous êtes à court d'énergie au cours de la journée, profitez de la charge rapide du Galaxy S10 Lite. Seulement 30 minutes de recharge vous permettent de tenir tout le reste de la journée.