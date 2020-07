Soldes Amazon : le Xiaomi Redmi 9 au petit prix de 117€ !

Xiaomi a très rapidement conquis un large public avec des smartphones très bien équipés, proposant un grand nombre de technologies et de fonctionnalités pour un prix très accessible. C'est encore le cas aujourd'hui avec le Redmi 9, un téléphone très bien conçu et fini pour un prix de seulement 116,99€.

Pour ce prix, vous posséderez un téléphone à l'écran de 6,53 pouces, bien évidemment débarrassé de ses bords disgracieux pour une large surface d'affichage. Il propose également une résolution FHD+ de 2340x1080 pixels, idéale pour profiter de ses films et séries en streaming ou de ses jeux vidéos préférés.

Pour la puissance, Xiaomi a fait le choix d'un processeur Helio G80 associé à 3 Go de mémoire vive. Le smartphone n'est pas le plus rapide du marché mais offre des performances largement suffisantes pour consulter le web, discuter avec ses amis et consulter ses plateformes sociales. 32 Go de stockage complètent la fiche technique ainsi qu'une très grosse batterie de 5020 mAh incluant la charge rapide.