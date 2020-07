Soldes Amazon : le TOP des promos high-tech ce jeudi (2ème démarque)

Après une première semaine intense de Soldes, la deuxième démarque est enfin lancée. Côté bons plans, à quoi s'attendre pour cette nouvelle semaine de promotions ? Les produits le plus recherchés profiteront-ils de réductions plus fortes ? On vous dit tout.

Qui dit 2ème démarque, dit hausse des promotions. C'est en effet ce que l'on a pu directement constater sur la journée de mercredi, avec une augmentation non négligeable des promotions, pouvant atteindre certains standards des French Days et parfois même du Black Friday.

Bonne nouvelle, par rapport à la semaine passée, les produits les plus convoités durant ce genre d'événements commerciaux sont toujours touchés par les promotions les plus fortes. Ainsi les smartphones et les tablettes tactiles restent sur le podium des produits soldés.



A noter également, les appareils audio semblent être mis davantage sur le devant de la scène et ce, sur des grandes marques comme Apple et ses célèbres AirPods, Samsung avec ses Galaxy Buds ou encore, pour les plus petits budgets, les Airdots de Xiaomi.

La bonne surprise de cette 2ème démarque nous vient du côté des console de jeux vidéo, et plus précisément de la Nintendo Switch Lite qui s'affiche à prix cassé ! Les jeux vidéo Nintendo sont également touchés par les réductions.

Pour ceux qui jettent un œil curieux aux Solde d'été sans avoir d'idées précises sur un éventuel achat futur, n'hésitez pas à consulter nos dernières sélections thématiques :