Soldes : Top 5 objets connectés en promo pour la 2ème démarque

Ce tracker d'activité suit tous vos efforts au quotidien. Que ce soit les quelques kilomètres de marche réalisés du matin au soir, en passant par le footing matinal ou la session à la salle de sport, cet accessoire compte vos pas, vos calories dépensées et vous permet de suivre votre progression depuis son petit écran OLED mais aussi dans l'application mobile dédiée. Il bénéficie également d'un capteur cardiaque pour suivre vos battements de coeur.

L'autonomie est annoncée par le constructeur à 14 jours, ce qui fait que vous n'avez pas à vous soucier de prendre votre chargeur avec vous durant les vacances ou votre week-end. Oh, et en plus il donne l'heure et vous affiche la plupart de vos notifications. Un produit vraiment complet et discret indispensable pour une vie plus active.