Soldes Cdiscount : la tablette tactile Samsung Galaxy Tab A à 219,99€

Tout d'abord, nous devons comme toujours évoquer les grandes modalités de ce produit vendu par Cdiscount. L'e-commerçant bordelais est fidèle à lui-même avec la livraison gratuite à domicile et la possibilité de payer en quatre fois. Autre bon point, les adhérents Cdiscount à volonté (essai offert puis 29€ la première année), peuvent profiter de la livraison express sans frais supplémentaires. Enfin, la garantie de base est valable pendant deux ans.

Faisons un tour des spécificités techniques de cette tablette en rappelant que la Samsung Galaxy Tab A dispose d'un écran 10,1 pouces avec une définition de 1920 x 1200 pixels. À l'intérieur, un processeur Eynos 7904 est de la partie, épaulé par 2 Go de RAM et une mémoire interne de 32 Go (extensible jusqu'à 512 Go via micro SD).

En terme de performances pures, la tablette est capable de lancer les applications avec une grande fluidité. Par contre, vous devrez faire des concessions évidentes sur les jeux vidéo qui demandent beaucoup de ressources pour fonctionner.