Soldes d'été : les AirPods Pro de nouveau soldé à moins de 190€ chez Rakuten !

Le son quant à lui est très équilibré et nous a agréablement surpris lors de notre test par des basses bien présentes mais pas surchargées et un rendu qui plaira au plus grand nombre. L'autonomie des écouteurs est elle de 4H30 en écoute musicale, 3H30 en appels et de 24H en tout en cumulant avec le boitier de charge, légèrement plus grand mais équipé de la recharge sans fil.