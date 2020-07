Soldes 2ème démarque : 5 offres high-tech à ne pas rater jusqu'à ce soir !

Cet ensemble volant et pédales est compatible avec PC/Mac (Windows 7+ et MacOS X 10.10+) ainsi qu'avec la console Xbox One. Il vous permettra de jouer à vos jeux de courses préférés tels que les Forza (Horizon, Motorsport), Need For Speed: Payback, ou encore Farming Simulator 19.

Le volant, doté d'une rotation à 900 degrés, est équipé d'un retour de force à deux moteurs, tandis que les pédales réglables intègrent l'embrayage, le frein et la commande des gaz. L'ensemble est complété d'un adaptateur secteur et est garanti pendant deux ans.