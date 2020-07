Soldes Amazon : 6 bons plans high-tech à saisir avant ce soir !

Ce dernier se distingue par son format, similaire à un smartphone d'une hauteur de 10 centimètres pour à peine plus de cinq de largeur. Le boitier, très léger, est en aluminium anodisé et résiste parfaitement aux chocs et aux variations de température. Un disque SSD tout terrain en quelque sorte !

Ses performances tutoient le Go/s et l'appareil fonctionne sur PC et Mac mais aussi sur les consoles de jeu PS4 et Xbox One pour stocker vos titres préférés et ne plus avoir à les retélécharger à l'avenir.