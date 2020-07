La Nintendo Switch Lite à moins de 185€ pour les soldes d'été chez Rakuten 🔥

En plus de son prix relativement bas, la Nintendo Switch offre d'autres avantages non négligeables. Par exemple, elle est bien plus légère, fine et petite que la Switch classique. Elle est aussi plus endurante. Enfin, elle est parfaitement adaptée aux joueurs les plus jeunes puisque les manettes Joy-Con ne peuvent pas se détacher. Il y a donc bien moins de risques de casser un élément de la machine.