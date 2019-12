RED, Free, B&You et Sosh : les meilleurs forfaits mobiles pas chers pour Noël

Forfait RED 60 Go sans engagement et à vie !

Si vous recherchez un forfait pas cher mais permettant de disposer d'une généreuse enveloppe data, vous êtes au bon endroit. Nous vous présentons ici quatre abonnements très intéressants. Et loin de se copier les uns des autres, ils ont chacun leur particularité, qui fait que l'un d'entre eux correspondra le mieux à vos besoins. Voyons cela en détail.Nous avons ici un forfait garanti à vie, pas de hausse de prix ou de basculement vers une autre offre plus chère après un an.Pour 12 euros tout rond, vous avez bien sûr les appels, SMS et MMS illimités ainsi que 60 Go de données mobiles, dont 8 Go pouvant être utilisées au sein de l'UE ou des DOM. Ensuite, il y a la possibilité de souscrire des options. Pour 5 euros supplémentaires par mois, on passe de 8 à 15 Go à l'international et on ajoute des destinations : Suisse, Andorre, Canada et USA rejoignent UE et DOM. Et pour huit euros en plus, on passe à une enveloppe de de 100 Go de data.Pour 9,99 euros par mois pendant un an, ce forfait propose les appels, SMS et MMS illimités ainsi que 50 Go de données mobiles, dont 4 Go utilisables depuis l'Europe et les DOM.Au bout de 12 mois, il évolue automatiquement pour passer à l'abonnement premium de Free Mobile à 19,99 euros mensuels. Ce dernier offre 100 Go de data dont 25 Go peuvent être consommés à l'étranger (à partir de 65 destinations). Les appels, SMS et MMS sont quant à eux illimités depuis ces zones : Europe, DOM, USA, Canada, Australie, Afrique du Sud, Israël, Nouvelle-Zélande.On passe à Sosh, qui est également à 9,99 euros par mois pendant douze mois pour 50 Go de data et appels, SMS et MMS illimités. Mais il existe plusieurs différences importantes avec la proposition de Free.Tout d'abord, il permet de profiter de l'ensemble des 50 d'internet en roaming en Europe, en Suisse, en Andorre et dans les DOM. Il donne aussi la possibilité d'appeler en illimité vers les mobiles et fixes aux États-Unis et au Canada, d'appeler en illimité vers les fixes d'Europe, de Suisse, d'Andorre et des DOM ainsi que d'envoyer des SMS en illimité vers ce même quator Europe/Suisse/Andorre/DOM. Après un an, le forfait ne bouge pas en termes de fonctionnalité mais repasse à son prix habituel de 24,99 euros mensuels.On termine avec B&You, qui fait dans l'original avec un forfait à 11,99 euros par mois pour 50 Go de data et appels, SMS et MMS illimités avec possibilité d'activer une option week-end pour 33 euros mensuels. Celle-ci permet de naviguer, streamer et télécharger en illimité sans que la consommation ne soit retirée du quota de 50 Go du samedi 00h01 au dimanche 23h59. De plus, cette option permet de bénéficier de 10 Go d'internet en roaming, contre 6 Go normalement. Enfin, vous avez droit au premier mois d'abonnement gratuit ainsi qu'à trois mois de Spotify Premium offerts.