Facebook lance Portal TV, pour transformer votre téléviseur en système de vidéoconférence

Portal TV, successeur des enceintes connectées Facebook

Des précommandes déjà ouvertes

Reste à savoir si la sauce va prendre à l'heure de la défiance vis-à-vis de Facebook, régulièrement accusée d'un manque de transparence et d'une gestion catastrophique des informations privées.Ce sont pas moins de trois produits qui ont déjà été dévoilés par Facebook. Des produits Portal faisant la part belle au, référence à la connectivité des appareils accompagnés d'écrans. Aujourd'hui, c'est le Portal TV qui a été dévoilé.Face à la défiance possible des acheteurs à l'encontre d'une firme dont la transparence n'est pas vraiment le point fort, cette dernière rassure. Facebook explique avoir appris des critiques et que de nombreux points ont été améliorés pour le Portal TV, notamment au niveau de sa politique. Il faut dire que l'enceinte connectée est équipée d'un micro : qui ne craindrait pas de voir ses conversations espionnées ? Résultat, un cache est présent sur la webcam tandis que cette dernière peut être désactivée, en plus du micro, grâce à un bouton. Reste à savoir si la désactivation a bien lieu dans les faits. On croira Facebook sur parole.Niveau utilisation, le Portal TV met l'accent sur la vidéoconférence. Contrairement à ses prédécesseurs, le produit ne possède pas d'écran et devra être connecté, via un câble HDMI, au téléviseur de l'utilisateur. Grâce au Portal TV, il sera alors possible de profiter de la vidéoconférence, en plus de différents services comme Messenger, WhatsApp, l'assistant vocal Alexa, Amazon Prime Video...Pour le design, Facebook a opté pour la sobriété avec une boîte noire horizontale qu'il sera facile de poser sur le meuble du téléviseur connecté au Portal TV.C'est le 5 novembre prochain que sera proposé à l'achat le Portal TV au prix de 169 euros. Il est déjà possible de précommander l'appareil à cette adresse On imagine qu'à l'avenir, de nouvelles applications seront proposées, comme Netflix et autres services de SVOD , l'appareil s'y prêtant particulièrement.