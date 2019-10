TikTok s'installe à deux pas de Facebook, et cherche à débaucher ses salariés

© Primakov / Shutterstock.com

TikTok installée dans les anciens bureaux de... WhatsApp

ByteDance propose de meilleurs salaires que les rois de la Silicon Valley

ByteDance a le vent en poupe et continue de poser ses pions un peu partout dans le monde, jusqu'à venir chatouiller sa principale concurrente. La maison-mère de l'application mobile de vidéo TikTok, qui affiche une insolente croissance de +85 % d'utilisateurs en un an et compte 625 millions d'abonnés dans 155 pays du monde, vient de poser ses valises dans la Silicon Valley, où elle a ouvert un bureau.Les locaux où TikTok vient de s'installer se trouvent à quelques kilomètres du QG de Facebook, son principal concurrent. Mais l'ironie du sort, c'est que ces mêmes bureaux sont d'anciens bureaux de WhatsApp, l'application de messagerie qui appartient à Facebook. ByteDance veut ainsi se rapprocher le plus possible de son rival, tant sur le plan des utilisateurs que géographiquement.Mais n'y voyez pas qu'un symbole. L'application chinoise et sa maison-mère viennent aussi de s'engager avec leurs concurrents américains dans une compétition de talents.Sur le réseau social professionnel LinkedIn, on retrouve plusieurs offres d'emploi au nom de TikTok localisées dans la baie de San Francisco et à Moutain View, lieu important de la Silicon Valley puisqu'il accueille justement LinkedIn, mais aussi Google, Mozilla et diverses divisions de Microsoft comme Xbox, Hotmail et MSN.TikTok recherche notamment un directeur, un responsable et un analyste des politiques de confiance et de sécurité, un responsable du programme de confiance et de sécurité, et un HR Business Partner (et haut poste de la branche des ressources humaines). En tout, nous avons recensé 43 offres d'emploi actuellement diffusées sur LinkedIn au nom de TikTok, localisées en Californie.ByteDance, qui proposerait des salaires jusqu'à 20 % élevés que ceux des géants américains du numérique, aurait déjà embauché plus d'une vingtaine de salariés de Facebook qui propose, de son côté, la nourriture gratuite toute la journée. Et le géant chinois ne cherche pas qu'à débaucher des collaborateurs de Facebook, mais aussi des employés de firmes comme Google, Amazon, Apple, Snap ou Hulu. The American Dream.